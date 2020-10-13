全球經貿戰：傳TDK向美申請許可 向華為供5G零件

美國政府對華為出口禁令已生效，日本電子零件廠TDK據悉已向美國提出申請，向華為供貨。

外媒報道，TDK已針對部分可用於5G領域的電子零件，向美國商務部提交了出口許可的申請，惟截至周一(12日)止TDK尚未獲得許可。報道稱，目前已獲得美國當局的出口許可、能供貨給華為的企業只有英特爾及超微半導體(AMD)，不過這些企業獲得許可的產品主要是面向個人電腦的零部件，而非手機。

美國商務部9月15日起對華為實施新禁令，任何企業將含有美國技術的半導體產品供給華為，必須先取得美國政府的出口許可。

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