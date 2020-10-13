滙景花園連錄成交　連天台戶賣1405萬元兩年最高

藍田滙景花園連錄二手成交，美林物業林小燕表示，其中10座連天台單位，實用面積720方呎，三房一套間隔，原先叫價1,530萬港元，同區分支家庭客周一(12日)早上睇樓，晚上三號風球懸掛期間，仍決定以1,405萬元購入，呎價19,514元，成交金額及呎價均創屋苑逾兩年新高。同類型特色單位2018年5月期間最高曾售1,470萬元，呎價2萬元。

同屋苑另一個14座中層F室單位，實用面積718方呎，三房一套間隔，周一亦以1,206萬元易手，呎價約16,797元。新買家亦為同區分支家庭。

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