中國閱兵騷肌肉　令軍工企業成美國「眼中釘」

外媒報道，去年中國在70周年國慶閱兵上，展示戰鬥機、武裝直升機、軍用運輸機及偵察機的空中編隊。而該批飛機的中國航空工業集團有限公司(AVIC)，旗下100多間子企業，共擁有逾45萬名員工，比波音和空中巴士加起來的員工還多。

AVIC是家央企，其不止生產武器裝備，還有客機和私人飛機等民用業務，部分零部件是由與美國公司的合資企業生產。隨着中美關係惡化，愈來愈多公司被美國制裁，繼華為、字節跳動的TikTok及騰訊控股的WeChat，AVIC或成為美國政府的另一目標。美國總統特朗普早於6月份，已將AVIC列入由中國軍方控制或擁有的公司名單。

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