人民幣速遞：恒生料今年已見頂 年底睇6.7至6.8水平

人民銀行宣布周一(12日)起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調至零，恒生私人銀行及信託服務主管陸庭龍預計，人民幣今年已見頂，料年底兌美元將介乎6.7至6.8水平。

陸表示，近日人民幣急升至6.7水平，較今年5月時低位升值約7%，或與內地經濟復甦較快有關。在美國大選臨近、環球新冠肺炎疫情未受控等的不確定因素下，人民幣升值未必是好事，人行為避免人民幣繼續趨強導致出口受壓，採取措施以增加購買外匯誘因。

他指出，外匯風險準備金率已實施數年，措施有時間性及階段性，若過於頻繁調整會擾亂市場秩序，預料未來半年至一年將持續實行。

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