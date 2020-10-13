全球經貿戰：關係惡化？傳中國已暫停採購澳洲煤炭

中國與澳洲關係持續惡化，外電引述消息報道，中國繼續嚴格控制煤炭進口，並已暫停對澳洲煤炭的採購，口頭通知各發電廠及鋼鐵廠立即停止使用來自澳洲的煤炭，中國港口亦被告知不要卸載澳洲煤炭。

澳洲貿易部長Simon Birmingham指出，該國政府知悉有關報道並慎重看待，正與澳洲資源行業展開磋商。另外，當局正與中國方面進行聯繫，亦試圖向中方求證是否仍遵守《中澳自由貿易協定》以及在世界貿易組織(WTO)的責任。

中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，當局將進一步加強對相關產品的進口監管，同時將有關禁令的問題轉交給相關政府部門。

澳礦產資源委員會(MCA)表示，了解有關報道，但淡化任何後續影響，只稱澳煤中期前景「依然看好」。

根據澳洲工業部數據，中國為澳洲治金煤(Metallurgical Coal)的最大消費國，約佔澳洲出口量的1/4。

澳洲煤礦生產商Whitehaven先跌後回升，收市升0.51%；澳洲能源公司New Hope則插7.31%。

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