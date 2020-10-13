新冠肺炎：瑞士鐘錶業銷售重創　「大媽」成唯一救星？

新冠肺炎疫情重創旅遊相關行業，其中倚重旅客消費的的瑞士鐘錶亦大受打擊。業界估計，2020年瑞士鐘錶營收跌幅可能高達25%，而中國市場是8月唯一錄得增長的出口市場，隨着內地經濟穩步復甦，可能是打救瑞士鐘錶業的希望。

康斯登(Frédérique Constant SA)執行長艾格丁(Niels Eggerding)表示，今年4月收入按年暴跌80%；5月跌幅收窄至50%；6月接近與去年持平，惟7、8月再度下滑，9月雖然回復去年水平，但預計全年收入難免大跌1/4，這已經是該公司最樂觀的期待。

而全球最大鐘錶廠Swatch集團今年上半年錄得淨虧損3.08億瑞士法郎，是集團史上首度錄得半年度虧損。Swatch集團除了Swatch品牌外，還坐擁歐米茄(Omega)、雷達(Rado)、天梭(Tissot)、美度(Mido)及浪琴(Longines)等知名品牌，另有美國時尚品牌Calvin Klein等。今年上半年銷售額按年下滑46.1%，只有21.97億瑞士法郎。

全球第二大奢侈品商歷峰集團(Richemont)旗下擁有卡地亞(Catier)、伯爵(PIAGET)及萬國(IWC)等高檔鐘錶品牌，新年度首季業績按年大跌47%。

今年8月瑞士鐘錶出口按年下跌11.9%，至13.44億瑞士法郎，當中只有對中國內地出口錄得增長，按年大增44.9%。內地已是瑞士鐘錶出口最大市場，佔總出口量15.7%，高於第二大市場美國3個百分點。

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