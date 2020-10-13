摩根資產：美元面對貶值壓力　短期看好呢類板塊...

美國總統大選舉行在即，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰稱，不論選舉結果如何，市場氣氛將會變得正面，因政策方向將會明朗化，投資信心有望恢復，對市場有正面作用；惟在大選結果出爐之前，投資者宜謹慎投資股票市場。

他表示，特朗普及拜登兩位候選人的外交手段可能不一樣，但皆視中國為競爭對手甚至威脅。然而，拜登手段較為多元化，若他當選總統，未必會將所有特朗普時代的政策撤走，但對中資科技企業出口限制上或稍微放寬。

他指出，未來6至12個月美元仍有貶值壓力，主因美國財政赤字處於高位，過去高利率的優勢已隨着美國聯儲局減息所消失，加上全球經濟預計在2021年復甦，對美元而言是負面因素，手持港元的投資者亦因而有貶值壓力。

新冠肺炎爆發至今仍未完全受控，許認為短期內仍看好醫療保健及科技等對疫情抵抗力較強的板塊，相信該等板塊在環球股票市場仍受資金追捧。

他續指，一旦疫苗研發消息有突破性發展，或者快速測試普及，讓市民步入正常生活模式，意味環球經濟步入第二階段的復甦，相信市場正面反應會較為激烈，過去半年大落後的板塊，包括航空旅遊、原材料及能源股等有望跑贏大市，但投資者需耐心等待。港股方面，暫仍看好中資股及科技服務業板塊。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299