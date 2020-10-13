歐股開市下跌　空巴裁員跌逾3%

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，歐洲央行官員加大呼籲各國政府應繼續為幫助經濟從疫情中復甦提供財政支持，並警告不要過早撤回紓困措施。歐股開市下跌，其中英股跌0.51%；德股跌0.5%；法股跌0.59%。

羅氏藥廠宣布計劃進行大劑量新冠肺炎病毒抗體測試，還打算向美國食品及藥物管理局申請緊急使用授權。羅氏股價反覆跌0.02%。

雀巢在對Aimmune Therapeutics的收購要約最新獲4,344萬股Aimmune股份接納，代表Aimmune已發行股份的約84%。雀巢股價升0.18%。

空中巴士與代表飛機製造業工人的工會簽署勞資協議，空巴將在法國裁員4,200人，其中圖盧茲總部裁員3,400人，空中巴士股價跌逾3%。

在發行可轉換債券後，德國生物技術公司Morphosys的股票早市跌8%以上，而勞斯萊斯在發行債券後也下跌了7%以上。

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