滙豐推兩項財富融資服務攻高端客　信貸額達4千萬

滙豐推出「滙財組合貸款」及「單位信託基金投資融資」兩項財富融資服務，滿足尚玉客戶日益複雜的融資和投資需要，提供更充裕的財務靈活性。

滙豐表示，「滙財組合貸款」性質和操作與私人銀行提供的「倫巴第貸款(Lombard Lending)」一脈相承，為增強產品組合，回應客戶需要，滙豐將服務推展至滙豐尚玉。客戶可抵押一系列資產，包括定期存款、債券、股票及單位信託基金，獲取最多4,000萬港元的信貸限額，並可以按個人需要隨時提取貸款。

滙豐尚玉客戶亦可以利用「單位信託基金投資融資」，以槓桿投資形式認購多種開放式基金，包括股票、債券，以及收益為本多元資產基金，提高潛在回報。客戶開立投資融資戶口並注入資產後，即可運作。

「滙財組合貸款」為滙豐尚玉客戶提供港元資金，而「單位信託基金投資融資」備有一系列港元及美元計價之單位信託基金供客戶選擇。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲表示，高資產淨值客戶普遍希望在財務方面保持靈活和獨立，滙豐亦貼合客戶需要，推出全新「滙財組合貸款」，配合「單位信託基金投資融資」及「保費融資」，為尚玉客戶帶來更多元化及具成本效益的財富融資服務。

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