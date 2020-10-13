英國失業率升上4.5%　裁員人數增速破紀錄

英國國家統計局周二(13日)公布，英國失業率今年6至8月躍升至4.5%，高過預期，裁員人數增速更破紀錄。

政府減少對員工休假補助，失業問題憂慮日增，統計局指，今年6至8月英國失業率為4.5%，較去年同期高0.6個百分點，比上一季度高0.4個百分點。數據顯示，自從新冠肺炎大流行開始以來就業率一直在下降，而失業率和裁員水平最近一直攀升。當局估計數字，最近一季有152萬人失業，較去年同期增加了20.9萬人，按季則增加了1.38萬人。

6至8月，裁員人數達22.7萬，較6月多出11.4萬人，為有紀錄以來最快的上升速度。

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