經濟回暖信號？航運巨頭馬士基上調業績預測

全球航運巨頭、丹麥馬士基(Maersk)上調了全年業績預期，因需求復甦和大規模成本削減，這或反映受新冠肺炎疫情打擊後，全球經濟逐漸回暖。

該公司表示，在計入重組和整合成本之前，預計全年未計利息、稅項、折舊和攤銷前利潤(EBITDA)將在75億至80億美元之間，此前的預期為60億至70億美元。第三季度未計成本前的EBITDA為24億美元，營收達99億美元，主要是航運市場的需求「持續復甦」。

馬士基正在進行一次大規模重組，以應對新冠肺炎疫情的影響。該公司表示，第三季度計入了與此前宣布的裁員有關的約1億美元的重組成本。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299