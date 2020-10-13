新按保一周年　佔新取用按揭貸款宗數升至逾三成

新按保措施實施一周年，數據反映，涉及按揭保險計劃的新取用貸款個案佔比，由去年10月前的約一成節節上升。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，7至8月份涉及按揭保險計劃的新取用貸款個案，佔整體新取用按揭貸款宗數均逾三成，創紀錄新高，反映較高成數按揭需求殷切。

為進一步重啟換樓鏈運作，曹呼籲政府放寬1,000萬至2,000萬以下物業的按揭保險成數，由上限五成增至七成，並全面取消壓測。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，雖然放寬按保成數令逾600萬至1,000萬元二手交投顯著上升，但樓價未有因放寬按保成數而大升。美聯物業住宅部行政總裁布少明預計，樓價維持全年升3%至5%。

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