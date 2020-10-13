軟銀喊冤！海豚都算不上　更別說「巨鯨」了

早前有報道指，日本軟銀集團大舉買入期權「豪賭」科技股，致使納斯達克持續波動。軟銀願景基金負責人Rajeev Misra反駁稱，沒有任何一個投資者能對市場產生這樣的影響。

Misra在採訪中被問及是否媒體所指的「納斯達克巨鯨」時表示，沒有人在幾周內買入100億美元的納斯達克股票，就能撼動納斯達克，「我們甚至連海豚都算不上，更別提鯨魚了。」

他續指，納指期貨每天成交1,200億美元，買入10億、20億甚至50億美元根本不會撼動它，整個市場不可能被日內交易者或軟銀或其他任何人移動。他又認為，關於軟銀可能影響納指走勢反映了人們對市場是如何運作的有多麼不了解。

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