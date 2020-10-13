港9月份私人住宅平均呎租按月跌1.2%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，9月份私人住宅實用面積平均呎租錄34元，按月跌1.2%。今年6月份，租金進入季節性旺市，結束連跌10個月的局面，兼按月急升2.1%，確認進入暑期租賃旺市。其後租金升幅開始收窄，7月份升1.5%，8月份沒有升跌，開始步入旺市尾聲。9月份租金按月跌1.2%，正式確認暑期租賃旺市完成。

按季方面，2020年第三季租金按季升0.3%。近兩季租金走勢橫行，第二季跌0.3%。自2019年第三季起，租金走勢明顯向下，至今累跌近一成水平。

十個大型屋苑方面，9月份藍田滙景花園錄34.4元，按月升4.9%。鰂魚涌太古城升0.3%。紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊沒有升跌。鴨脷洲海怡半島跌0.5%、荔枝角美孚新邨跌0.9%、茶果嶺麗港城跌1.2%、鰂魚涌康怡花園跌1.8%、柴灣杏花邨跌3.2%及沙田第一城跌4.9%。

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