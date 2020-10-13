富瑞：疫情下全球樓市仍堅挺 美英及內地需求強勁

美國投行富瑞(Jefferies)的全球股票策略主管Sean Darby表示，面對新冠肺炎疫情帶來的前所未有的經濟衝擊，全球房地產價格在很大程度上保持堅挺，美國、英國和中國等地的基本需求一直「十分強勁」。

他指出，這對決策者來說可能是最幸運的事件之一，因為沒有真正看到全球房地產價格的大幅下跌，重要的是國內銀行系統相對不受資產減值的影響。

Sean Darby認為，在疫情衝擊後的頭6個月裏中國的基​​本房地產銷售異常強勁，而該行業的強勁已成為中國經濟的「絕緣體」。現在中國有很多公司根本沒有債務負擔，實際上中國很多國有或政府相關的地產公司根本沒有多少債務。

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