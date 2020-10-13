【旅業蕭條】南航9月旅客周轉量按年降27%
2020年10月13日 17:35
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（中新社圖片）
中國南方航空股份(01055)公布，2020年9月，集團客運運力投入(按可利用座公里計)按年下降23.67%，其中國內按年上升6.55%，地區、國際分別按年下降92.25%和89.88%；旅客周轉量(按收入客公里計)按年下降27.53%，其中國內按年上升1.63%、地區和國際分別按年下降96.18%和92.72%；客座率爲77.6%，按年下降4.14個百分點，其中國內、地區、國際分別按年下降3.80、35.04、22.75個百分點。
貨運方面，2020年9月貨運運力投入(按可利用噸公里-貨郵運計)按年上升0.97%；貨郵周轉量(按收入噸公里-貨郵運計)按年下降1.05%；貨郵載運率爲50.59%，按年下降1.04個百分點。
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