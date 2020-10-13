內地擬發行60億美元離岸債　傳滙豐被排除承銷商之列

中國擬再重返離岸美元債券市場，計劃發行籌集約60億美元。據外電報道，將有13家銀行獲安排發行事宜，當中包括4家中資銀行，及美國銀行、花旗集團及渣打銀行等外資銀行，惟有可能被中國列入《不可靠實體清單》的滙豐銀行，則被排除承銷商之列。

外電報道，中國財政部正尋求通過多部分債券籌集約60億美元，其中可能包括3年、5年、10年及30年期債券，報道稱，預計中國政府有望於周三(14日)確定60億美元債券的發行定價。

今年將為中國連續第4年發行美元債券，倘若以上消息屬實，將會是2017年以來，滙豐首次被排除在出售中國主權美元債券的銀行名單外。

報道引述滙豐香港發言人表示，該行不會對任何具體交易作出評論，但指該行作為在中國發行G3債券的領先外資銀行，將致力支持客戶和中國資本市場的開放，又稱與財政部保持良好的持續合作關係。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299