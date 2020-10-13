小心股價大波動！Apple發布會前　淡倉規模達847億

蘋果公司(Apple Inc.)即將舉行今年的第二場發布會，但他同時吸引着股市淡友的目光。外國媒體報道，目前蘋果公司是美股市場做淡規模第三大的股票，相關倉位達108.6億美元(約847億港元)，涉9,280萬股，佔其總流通股數的0.54%。

在美國IT行業中，蘋果公司就是被沽空規模最大的股票。在過去的一個月中，蘋果公司股票沽空股數約1,250萬股，價值14.6億美元。在過去一周該股仍出現200萬股淨沽空，價值2.38億美元。

然而，目前沽空蘋果公司股票可能並不是一個好的選擇，因為其今年股價升了約70%。分析認為，如果該股股價在利好消息的推動下持續上漲，預計淡友將被迫補倉，將會推動蘋果公司股價再升，從而回到9月1日137美元的年內高位。

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