投資者未押重注！對美國民主黨能否大獲全勝持懷疑態度

外國傳媒報道，市場對11月美國大選「民主黨橫掃」的可能性愈來愈持懷疑態度。這幾乎對所有資產類別都是不利的。

當民主黨候選人拜登的民意調查數據上升時，許多策略師開始談論「藍浪」的想法，他的政黨將保留對眾議院的控制權，並贏得參議院控制權。這種前景可能對市場有利，因為人們認為拜登當選會增加新一輪財政刺激措施的可能性。

但目前分析人士稱，參議院很有可能由共和黨掌權，這使得通過新一輪財政刺激措施的可能性降低。根據媒體策略師Vince Cignarella指出，共和黨人繼續保持對參議院的控制權，或者刺激措施被推遲到大選之後，都將損害直到明年第一季的經濟增長，加上目前刺激措施談判僵局，幾乎沒有機會在大選前達成協議，因此市場低迷也就在所難免了。

Evercore ISI駐紐約策略師Dennis DeBusschere說：「沒有第四輪刺激計劃，一切就變成了民主黨席捲參議院後重要的一籃子計劃獲批。既然藍波席捲參議院的可能性達到57%，一切皆有可能。」

周一(12日)的市場行情看起來很像是「押注刺激方案交易」的逆轉，這種交易押注財政洪流提振周期性股票和通脹。納斯達克100指數周一上漲3.1%，受蘋果公司漲6.4％和亞馬遜漲4.8%提振。增長股再次跑贏價值股，大股票擊敗了小股票，同時美元上漲。

與此同時，Invesco Solar ETF(將從拜登當選總統中獲益)下跌了3.4％。債券市場正顯示出對押注通貨再膨脹交易的擔憂迹象。

DeBusschere說：「亞馬遜和蘋果公司的波動巨大，對納斯達克100指數產生了重大影響。很多人提到了一些奇怪的期權活動，但不要低估財政刺激落敗對內部的影響。」

不過，不是每個人都心存擔憂。加拿大皇家銀行經濟學家Tom Porcelli和Jacob Oubina均表示，他們不確定是否有必要採取更多刺激措施，這種觀點也得到了Mike Wilson等摩根士丹利策略師的支持。

策略師周一在報告中稱，儘管額外的財政支持可能會在未來12個月有助於經濟增長和通脹，但認為重要的是要意識到強勁的宏觀經濟復甦已經在進行之中。此外，沒有額外的財政支持的情況下，這種復甦也已經加速。在一個月前，大多數人就曾認為這種刺激即將到來。

不過，從摩根大通到瑞信的每個人都曾指出，民主黨大獲全勝會產生潛在的市場友好效應。野村證券國際交叉資產策略師Charlie McElligott周一在報告中寫道：「財政刺激=新的量化寬鬆。」

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