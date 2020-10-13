印尼維持基準利率4厘不變　續採量寬政策撐經濟

印尼央行公布，維持基準利率於4厘不變，符合預期，以免為持續貶值的印尼盾帶來進一步壓力，並重申將專注於量化寬鬆政策支持受新冠肺炎疫情重創的經濟。

今年以來，印尼央行已經四度降息，合共下調100個基點。

印尼央行行長Perry Warjiyo表示，經濟復甦將持續，政府支出和出口有所改善，由於出口和資本流入，經常項目將於第三季出現盈餘。但他預計全年仍將出現赤字，料為國內生產總值(GDP)的1.5%以下，而消費物價指數(CPI)料低於2%。

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