全球科技戰：南韓搶攻AI晶片！目標全球市佔率兩成

外國傳媒報道，南韓科學技術情報通信部周一(12日)公布人工智能(AI)相關技術的發展目標，將力爭在2030年之前開發多達50種AI晶片，在全球市場的市佔率達到兩成。

當局指出，在此計劃下，預計在2022年前獲取本土技術開發AI晶片，並在10年內培養相關領域專家達3,000人。

分析指出，此舉顯示南韓除了在傳統的記憶體晶片領域外，試圖在其他半導體領域取得領先地位的野心。根據南韓資訊社會發展研究院(KISDI)數據，AI晶片市場成長迅速，今年市場規模約185億美元(約1,443億港元)，預計2030年將達1,179億美元(約9,196億港元)。

去年南韓政府宣布將運用本地半導體產業基金，支持AI晶片公司的研發及併購，規模達到700億韓圜(約4.68億港元)。南韓科技部則在今年初宣布，計劃在2029年前為半導體技術研究投資1萬億韓圜(約66億港元)，以發展下一代晶片。三星也在今年7月表示，將在年底前招募1,000名晶片設計及人工智能專家。

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