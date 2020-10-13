全球經貿戰：歐盟查中國低價出口鋁　將徵最高48%關稅

外國傳媒報道，歐盟官方周二(13日)宣布，該機構將在調查中國生產商是否以不公平低價，對歐盟出口鋁材期間，於周三(14日)起對中國鋁材進口商收徵高達30.4至48%的臨時性關稅，直到調查在明年4月完成為止。

報道指出，在收到行業組織歐洲鋁業協會的投訴後，歐盟於今年2月對進口鋁材展開調查。遭徵收關稅的中國企業，則包括廣東豪美新材股份有限公司、廣東King Metal Light Alloy Technology Co Ltd和澳美鋁業等，前兩者的關稅為30.4%，澳美鋁業的關稅為38.2%。與上述企業合作的公司亦要承擔34.9%的關稅，其他進口材料也將承擔48%的關稅。

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