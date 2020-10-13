中美金融戰：螞蟻支付寶基金銷售涉利益衝突　傳IPO延期

外地媒體報道，中國金融服務公司螞蟻集團，預計將在10月底於香港和上海上市，但有消息透露，螞蟻集團的旗艦支付平台支付寶，由於可供用戶直接購買9月下旬推出的5隻獨家代銷，將投資螞蟻集團IPO的共同基金，中證監正研究支付寶涉及利益衝突，因此延遲批准螞蟻集團IPO。

消息指出，雖然中證監的調查不太可能讓螞蟻集團的上市計劃偏離，但目前不清楚調查會有甚麼結果。螞蟻集團原本打算在9月24日於港交所舉行上市前聽證會，並在10月8日開始招股，但中證監推遲批准，打亂集團招股部署，雖然該公司仍希望在未來幾天舉行香港聽證會。

據報，支付寶能讓用戶繞過銀行和券商，購買獨家代銷的5隻戰略配受基金，而5隻戰略配受基金則預計投資螞蟻集團新股。這被批評螞蟻集團的操作是「肥水不落外人田」，不讓銀行一起賺，因有傳5隻戰略配受基金在今年9月下旬推出時，投資的散戶超過1,000萬人，凸顯了支付寶的營銷影響力。

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