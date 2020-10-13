捱埋明年！德財長：經濟有望2022年初恢復至疫前水平

外國傳媒報道，德國財政部長Olaf Scholz周二(13日)表示，德國債務水平上升不是嚴重問題，因經濟有望在2022年初恢復至疫情前水平。

據德國聯邦統計局近日發布的數據顯示，今年上半年德國政府於歐債危機後首度出現財政赤字，達516億歐元(約4,716億港元)，約佔國內生產總值(GDP)的3.2%，超過歐盟所規定3%以內的要求，主因是政府開支增加而收入減少，加上該國推行了經濟刺激政策。

就此，Scholz表示，德國政府債務上升不是問題，因可通過良好的經濟增長來解決。

德國經濟部長Peter Altmaier也表示，德國正步入V形復甦，預示該國經濟將在今年初大幅下滑後出現強勁回升。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299