新盤動向：柏傲莊I平均呎價近2萬元加推 周六日賣391伙
2020年10月13日 20:01
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第4季大型新盤開售潮揭開序幕，新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊I，剛加推2號價單共涉211伙，當中包括64伙一房、79伙兩房及68伙三房戶，實用面積350至835方呎，扣除最高20%總折扣後，折實平均呎價19,999港元，較首張價單高約5.7%，折實售價介乎721萬至2,033.8萬元，呎價則由17,149至24,503元。
發展商同時發出首輪銷售安排，落實於本周六(17日)起開售391個單位，銷售會分周六、日兩天進行，截止遞交網上購樓意向登記的時間為本周四(15日)下午3時正。該盤至今已錄超過1萬個登記，超額認購逾24.5倍。
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