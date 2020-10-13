新盤動向：柏傲莊I平均呎價近2萬元加推　周六日賣391伙

發展商同時發出首輪銷售安排，落實於本周六(17日)起開售391個單位，銷售會分周六、日兩天進行，截止遞交網上購樓意向登記的時間為本周四(15日)下午3時正。該盤至今已錄超過1萬個登記，超額認購逾24.5倍。

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