中美科技戰：中芯的華為訂單恐跌至零　台積電受惠iPhone

外地媒體報道，中國最大晶片製造商中芯國際近期證實遭美國實施出口管制，投資銀行高盛最新預測，美國對華為和中芯的制裁恐讓中芯的華為訂單收入在今年第4季起「跌至零」，收入將按季和按年大跌17%及6%。

不過，高盛仍預測中芯今年第3季收入將符合預期，將按季增2%及按年增17%，並將特別注意中芯管理層對美國制裁的評論，以及該公司的製程進展。

另外，高盛指出，台灣台積電今年第3季收入按年增15%，符合預期，就算沒有華為訂單，第4季收入也能因蘋果公司新iPhone和AMD新產品的需求，按年增長8%。

高盛另預測，華虹半導體的第3及4季收入將保持平穩，在該公司12吋晶圓廠產能提升的狀況下，第3季收入可按季增5%，第4季則按季增8%。整體而言，高盛認為，大中華區晶片股的第3季業績將因最新的智能手機、現有零件建設和伺服器需求而保持強勁增長。

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