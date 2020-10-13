IMF調高中國今年增長預測至1.9%　料香港全年縮7.5%

國際貨幣基金組織(IMF)發表最新《世界經濟展望》報告，調高今年全球經濟預測，收縮幅度由6月時估計的4.9%，向上修訂至4.4%，但警告疫情肆虐將阻礙經濟活動重啟，令復甦步伐緩慢，料明年只反彈5.2%，較原先估計低0.2個百分點。

IMF首席經濟師Gita Gopinath在報告中表示，環球衰退程度不及早前估計中嚴重，主要是發達國家及中國經濟好過預期，但她提醒距疫情結束仍言之尚早，復甦之路漫長、不平坦及充滿不確定性，一些新興及發展中經濟體前景更顯著惡化。

各地區中，IMF指中國復甦出乎意料迅速，把當地今年經濟增長預測調高一倍至1.9%，明年增長預測維持8.2%。至於香港經濟今年料萎縮7.5%，到明年將恢復增長3.7%，而明年底失業率預測由今年估計5.2%降至4.4%。

其他地區方面，IMF預期美國經濟今年收縮4.3%，遠低於之前估計的8%萎縮幅度，但明年增長預測降至3.1%；歐元區今年經濟料收縮8.3%，好過原先估計，明年預期增長5.2%。

IMF又預測，發達國家政府負債在2021年將升至佔國內生產總值(GDP)125%，期內新興市場負債比率亦升至65%。不過，IMF並不過分擔心債台高築問題，理由是現時利率低企，而明年經濟反彈亦有助償還債務。

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