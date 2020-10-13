恒指公司優化開市前時段指數彙編和發布方式
2020年10月13日 20:42
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恒生指數公司公布，為配合香港交易所(00388)推出的優化開市前時段，自下周一(19日)香港上市公司指數，包括恒生指數，恒生中國企業指數和恒生科技指數，將在上午開市前時段 9:20am至9:22am之間的隨機對盤時段結束後，確定開盤價後立即彙編和發布。
優化開市前時段將下周一(19日)實施，開市前時段不再涵蓋所有證券，只會涵蓋股本證券(包括預託證券、投資公司、優先股及合訂證券)、基金(包括交易所買賣基金ETF及房地產投資信託基金REITs)、槓桿及反向產品。另外，收市競價交易時段亦會於同日開始涵蓋槓桿及反向產品。
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