恒指公司優化開市前時段指數彙編和發布方式

優化開市前時段將下周一(19日)實施，開市前時段不再涵蓋所有證券，只會涵蓋股本證券(包括預託證券、投資公司、優先股及合訂證券)、基金(包括交易所買賣基金ETF及房地產投資信託基金REITs)、槓桿及反向產品。另外，收市競價交易時段亦會於同日開始涵蓋槓桿及反向產品。

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