中國廣電︰擬擲千億元人民幣拓5G網絡

與內地三大電訊商一同在去年6月獲發5G商用牌照的中國廣電，其總經理呂建杰表示，廣電擬投資近千億元人民幣開展5G核心網、骨幹傳輸網、營運支撐系統及5G融合媒體傳播平台建設。

中國廣電股份有限公司日前正式掛牌成立，呂建杰稱，該公司全面整合全國有線電視網絡優勢資源和優質產業合作資源，與5G網絡深度融合，加快實現統一營運。

他介紹道，廣電擁有4萬多公里的廣電光纜幹線網，已在此基礎上建設全國有線電視互聯互通平台，基本實現全國31個省、直轄市和自治區的基礎傳輸網和平台系統的互聯互通，可實現業務覆蓋全國2億有線電視網絡用戶。該公司將推進5G業務與有線電視、寬頻、媒體內容的業務融合，並糅合雲計算、人工智能(AI)等新一代信息通信技術。

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