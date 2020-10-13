樓價UPDATES：大角咀凱帆軒兩房減價70萬元沽

二手減價盤仍有承接，大角咀凱帆軒兩房單位，減價70萬元後，以810萬元成交，減幅約8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山輝煌臺中層D室，實用面積431方呎，兩房間隔，以980萬元易手，實用呎價22,738元，原業主於2005年1月以365萬元買入，持貨15年帳面獲利615萬元，單位升值168%。

●西半山蔚庭軒低層D室，實用面積573方呎，套三房間隔，望樓景，以1,198萬元易手，實用呎價20,908元，原業主於2014年9月以915萬元買入，持貨6年帳面獲利283萬元，單位期內升值約31%。

●天后維景花園B座低層1室，實用面積523方呎，兩房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以約1,030萬元承接，實用呎價19,694元，原業主於2017年4月以836萬元購入上址投資，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利194萬元，單位期內升值23%。

●西灣河嘉亨灣6座中層G室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望山景，叫價1,100萬元放盤，經議價後減價55萬元或約5%，至近日以1,045萬元沽出，實用呎價約20,571元，屋苑10月暫錄兩宗二手買賣，現時有約180個單位放售，一房單位叫價由730萬元起。

●筲箕灣君悅軒高層D室，實用面積約475方呎，兩房間隔，叫價約815萬元，議價後輕微減價至810萬元成交，實用呎價17,053元，新買家為上車客，原業主於2009年9月以約395萬元購入，轉手帳面獲利約415萬元，物業升值約105%。

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九龍區

●大角咀凱帆軒1座低層D室，實用面積464方呎，兩房間隔，望海景，獲本地家庭客承接，單位原先放盤叫價880萬元，經商議下調減70萬元，以810萬元成交，減幅約8%，實用呎價約17,457元。

●長沙灣西九四小龍屋苑10月暫錄約9宗買賣，泓景臺佔3宗，平均實用呎價17,905元，其中5座中層A室，實用面積492方呎，兩房間隔，上月初開價950萬元，現微減20萬元，以930萬元易手，實用呎價18,902元。

●九龍啟德1號(II)第3座低層F室，望內園景，兩房間隔，實用面積約564方呎，以1,160萬元放盤約個半月後，獲外區客接洽，議價後減價25萬元，以約1,135萬元成交，實用呎價約20,124元，新買家為夫婦，心儀單位享內園景，睇樓一次即拍板入市。

●將軍澳維景灣畔2座低層C室，實用面積505方呎，兩房間隔，享內園景，議價後以800萬元易手，實用呎價15,842元，原業主於2000年4月以221萬元入市上址，持貨20年帳面獲利579萬元，單位期內大幅升值2.6倍。

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新界區

●沙田第一城10月暫錄18宗買賣，包括45座中層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以559萬元易手，實用呎價18,388元，原業主則於2010年以165萬元購入單位，持貨10年帳面獲利394萬元離場，單位升值約239%。

●屯門南浪海灣10月暫錄得兩宗買賣，包括6座中層B室，實用面積524方呎，兩房間隔，今年5月放盤價為700萬元，累減32萬元或約5%，新近以668萬元沽出，實用呎價12,748元，上址租客未遷出，不設睇樓，新買家為上車客。

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