移民英國？當地失業率激增至4.5%　創2017年初以來最高

外國傳媒報道，英國國家統計局周二(13日)表示，6至8月期間新增13.8萬人失業，失業率從5至7月期間的4.1%躍增至4.5%，寫下2017年初以來最高失業水平。

由於英國政府推出「保就業」計劃，支付未被開除員工的大部分薪金，所以尚未出現美國的那種失業率飆升的情況。數據顯示，約有120萬僱主參加這項計劃，讓960萬名員工放無薪假，以政府提供的近400億英鎊支付薪金。

英國一度約有30%的勞動人口放無薪假，雖然這些勞工在過去幾個月沒有工作，但未被列入失業人口。

不過，由於「保就業」計劃將於10月底結束，預計許多仍在放無薪假勞工將遭到解僱，失業率將進一步攀升。與此同時，英國許多地區病例劇增，政府對地方加強防疫封鎖措施。英國失業人數恐邁向300萬，達到1990年代初期以來的空前水平。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299