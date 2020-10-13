烽煙再起！歐英貿易談判踏入最後階段　恐拍枱收場

外國傳媒報道，歐盟首席談判代表巴尼耶在歐洲事務部長會議上稱，英國與歐盟在貿易協議談判上的進展有限，英國有責任拿出行動。

據官員們透露，巴尼耶稱，雙方還沒有取得足夠多可以進入最後階段談判的進展，歐盟將「在未來幾天和幾周內繼續為達成公平協議而努力」。

雙方正在布魯塞爾繼續磋商。英國首相約翰遜曾表示，如果到周四(15日)還無法明確有可能達成協議，他將撤出談判。

會議開始之前，德國歐洲事務部長Michael Roth對記者們稱：「我們已經充分做好兩手準備，人人都應該清楚這一點。達不成協議是最壞的情況，對歐盟和對英國都是如此，但我們為此做好了準備。」

巴尼耶在會議上稱，漁業問題、英國政府補貼政策和協議執行機制仍是需要英國做出讓步的地方。

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