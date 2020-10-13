夜市UPDATES：美股續跌逾百點　港股ADR偏軟

市場終意識到11月大選前美國不太可能出台新的經濟刺激方案，美股早市持續受壓，道指目前報28,723點，跌114點或0.4%；標指報3,520點，跌13點或0.39%；納指報11,854點，跌21點或0.18%。而ADR港股比例指數報24,632點，跌17點或0.07%。

蘋果公司股價一度轉跌逾2.3%，目前仍跌1%。亞馬遜促銷活動Prime會員日將在10月13號和14日進行，分析預計該活動將在兩天內帶來近100億美元的收入，股價升0.4%。

美國總統大選方面，民調顯示民主黨候選人、前副總統拜登的支持率遙遙領先於現任總統特朗普。摩根大通策略師Mislav Matejka認為，這幫助緩解了市場對於可能出現有爭議的選舉結果的擔憂。

另外，美國銀行每月調查顯示，受訪基金經理認為疫情依然是市場的最大風險，而美國科技股依然是最擠擁的交易，其次是沽空美元及黃金好倉。74%基金經理認為，爭議性的總統大選結果將對第四季市場帶來最大震盪，比率拋離美國民主黨大勝的14%，以及共和黨保住參議院控制權的8%，而61%受訪者預期會大選結果會出現爭議。

【21:30】美股連升多日後，受疫苗測試出現阻滯的消息拖累，道指周二(13日)低開105點，報28,732點，以科技股掛帥的納指則升37點，至11,913點。

迪士尼宣布大規模架構重組，把內容製作與發行分開，藉此加強Disney+等串流業務，以抗衡主要競爭對手Netflix。受消息刺激，迪士尼股價於周二早段漲3.94%至129.9美元。

蘋果公司(Apple Inc.)稍後舉行產品發布會，料公布推出新一代具5G功能的iPhone。Apple周二早段報122.32美元，跌1.63%。

美國企業業績期開鑼，摩根大通第三季純利增加4%至94.43億美元，每股賺2.92美元，遠勝預期的2.23美元，期內收入達300億美元，亦勝預期的282.15億美元，主要是整體市場收入大增30%，信貸虧損發備僅6.11億美元，較次季低94%，亦遠低於預期的23.8億美元。摩通股價早段報102.69美元，升0.24%。

花旗上季純利倒退34%至32.3億美元，但遠勝預期的92美仙，期內債券及股票交易收入分別大升18%及15%，至37.9億及8.75億美元，而貸款撥備只有15億美元，少過預期。花旗股價早段ht 0.28%至46.01美元。

全球最大基金公司貝萊德第三季經調整後盈利增長27%至14.2億美元，收入增加18%至43.7億美元，兩個數字均勝預期，而受惠股市上升，管理資金規模增至7.81萬億美元紀錄新高。貝萊德股價早段報630.26美元，漲2.5%。

不過，強生(J&J)股價低開2.33%，至148.3美元，主要其新冠疫苗的臨床測試因參與者有不良反應而叫停。

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