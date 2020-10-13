【悲情樓市】私人住宅平均呎租跌1.2%　個別低市價一成

暑假租賃旺季結束，加上經濟前景並不樂觀，租金即時受壓。地產代理行一份報告指，香港九月份私人住宅平均呎租跌1.2%，為自6月以來首度回落。個別屋苑平價租賃成交湧現，長沙灣碧海藍天三房單位，低市價10%租出，成交月租僅約2萬元。

根據中原地產新簽租約統計，上月全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均呎租約34元，較8月份的34.4元明顯下跌，同時重返今年3月水平。事實上，該數據自去年8月起，連跌10個月共12.4%後，於今年6月止跌回升，反映暑假期間租務需求帶動所致，而9月份數字，則確認租市旺季完結。

按季方面，今年第3季租金，較第2季升0.3%，而第2季卻錄0.3%跌幅，反映過去兩季表現近乎橫行。自去年第3季開始，租金走勢明顯向下，至今累跌近10%。

此外，各個屋苑租金亦見下挫。十個主要二手項目中，9月份有60%按月回落，另有兩個沒有變化。當中細價指標沙田第一城，同期平均呎租跌至36.9元，較8月錄得的38.8元，下跌4.9%，為同批項目中最大跌幅。其次是柴灣杏花邨，按月挫3.2%至35.9元。相反，藍田滙景花園上月平均呎租約34.4元，按月漲4.9%。

不少業主為免丟空單位，都陸續劈租吸客。香港置業文啟光稱，碧海藍天10月份暫錄約5宗租務成交，其中6座低層A室園景單位，實用面積約577方呎，以約2.3萬元放租達兩個月，近日外區家庭客睇樓一次後即時洽租，終獲減租3,000元，呎租約34.7元。

市區單幢樓情況相若。該行方文偉表示，同區曉悅中層G室，實用面積約220方呎，採開放式間隔，以1.23萬元放租約一個半月，議價後減租1,800元，以約1.05萬元租出，呎租約47.7元。原業主於2014年底購入單位，租金回報僅近3.5厘。

個別罕有的超級豪宅亦減租。市場消息透露，山頂道26號Interocean Court一個中層單位，實用面積2,665方呎，曾在市場以每月24萬元放租，市傳剛減至22.8萬元租出，呎租約85.6元。

【8號風球仍錄追風成交】

熱帶風暴「浪卡」無阻買家入市，周二(13日)八號烈風或暴風信號懸掛下，二手市場錄至少2至3宗買賣。期間外區客乘坐港鐵，以632萬元入市東涌東環兩房單位。

利嘉閣關騰達表示，單位為6A座中層5室，實用面積463方呎，開價640萬元放售。上述買家已睇樓兩次，周二未見狂風暴雨，港鐵仍有服務，即到該區洽購單位，終獲減價8萬元購入，呎價13,650元，屬市價。

鴨脷洲南灣近日連錄3宗成交。消息透露，屋苑5座高層C室，實用面積763方呎，曾叫價1,800萬元，傳周二減至1,748萬元售出，呎價約22,910元。

事實上，不少買家提早於周一(12日)晚上入市。中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城高安閣中低層C室，實用面積701方呎，三房轉兩房間隔，上月中開價1,398萬元，新買家擔心風球來襲，於前晚三號風球下，即以1,338萬元購入，呎價19,087元。同日該屋苑亦錄另一宗兩房戶賣900萬元成交。

藍田滙景花園同日連錄兩宗成交。美林物業林小燕指，其中10座連天台三房單位，實用面積720方呎，叫價1,530萬元，同區分支家庭客早上睇樓，當晚決定以1,405萬元購入，呎價19,514元，成交金額及呎價均創屋苑逾兩年新高。她認為，撤辣可以釋放二手盤源，令上車或換樓人士都更易入市。

元朗二手市於風暴期間亦錄買賣。中原王勤學表示，朗屏8號5座低層單位，降價20萬元，周一晚上售728萬元，原業主持貨約3年，帳面只帳約34萬元離場。

【天璽銀主盤低估價兩成推拍】

市道低迷，再有另類住宅物業推出市場拍賣，當中至少有兩個為豪宅物業。其中西南九龍天璽高層銀主單位開價3,600萬元，低估價近20%。

項目位於柯士甸道西一號，忠誠拍賣將在本月拍賣該盤的皇鑽璽第21座高層D室，單位實用面積約1,070方呎，開拍呎價約33,645元。該物業網上銀行估價約4,472萬元，叫價低872萬元。

同場推出中半山麥當勞道雨時大廈高層A單位，為法院令單位，實用面積約314方呎，叫價710萬元，呎價約22,611元。該單位網上估值約879萬元，拍賣開價低約19.2%或169萬元。

另外，銅鑼灣信德街華英大廈低層A室及同區匯創大廈低層連平台戶，均屬住宅銀主盤，分別開價780萬與550萬元拍賣。

至於新界區一個不完整業權住宅單位，亦減價翻拍。該單位為大隴街銀行大廈一個低層B室不交吉單位，實用面積約367方呎，只拍賣1/2業權，開價95萬元。資料顯示，該單位於今年8月中曾開價150萬元，9月底減價至130萬元，最新再劈價35萬元，開價累減約55萬元或約36.7%。

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