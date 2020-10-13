全球最強大戶：別怕冧市！可能再升幾年

外國傳媒報道，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)仍預期，由於散戶依然投資不足，且可能在未來幾個月，甚至幾年內投資更多，預計股市未來有更多上升空間。

他預計，散戶未來將持續投資，股市可能繼續上揚，同時美國聯儲局會維持低利率，以及美國經濟努力從疫情中復甦，也有望拉升股市。他樂觀地認為，美國新一輪支持經濟復甦的財政刺激方案最終將會獲得批准，即使該方案可能會明年初才實現。

不過，他也稱，縱使聯儲局的貨幣政策因提升了金融資產，而創造更多收入平等，但實際上擁有眾多金融資產的主要是富人，因此在當前仍有數百萬美國人失業的狀況下，美國需要採取更多財政刺激措施，以推動經濟從疫情中復甦。

芬克另稱，儘管美國因疫情創造的赤字在未來很重要，但並非目前最需要關注的問題，應把精力集中在明年的經濟重建，使每個人都享受到更廣泛的經濟增長。

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