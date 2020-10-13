IMF：美股與經濟脫節最顯著　急劇調整可能性上升

國際貨幣基金組織(IMF)發表最新《全球金融穩定報告》報告指出在低迷的經濟前景下，市場估值上升與經濟形勢脫節的現象仍然存在，其中美股市場的這一現象最為顯著。

IMF表示，對年初至今美國股市表現的分析表明，無風險利率下行和股權風險溢價收窄抵銷並超過了企業盈利前景急劇惡化的影響，這反映了央行減息等空前而及時的措施在經濟不確定性加劇時，有效提振了投資者情緒。

同理，無風險利率下行和信用利差收窄帶動了企業債孳息率下降，在很多經濟體，其已跌破與經濟基本面相符的估值。利差收窄在一定程度上可歸因於政策支持，對於新興經濟體而言，原因還包括發達經濟體央行極度寬鬆的政策。

IMF強調，如果市場認為政策支持將會持續，或者在經濟前景惡化時會進一步擴大，當前的風險資產估值可能維持一段時間。然而，如果投資者對政策支持的範圍進行重估或者經濟復甦受阻，市場面臨急劇調整的概率可能上升。

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