美樂壇天后Selena Gomez告雲遊　索賠7800萬元

雲遊控股( 00484 )公布，附屬公司Mutant Box Interactive Limited周一(12日)接獲由美國樂壇天后、加拿大天王Justin Bieber之舊愛Selena Gomez入禀加州最高法院，針對Mutant Box、雲遊及雲遊另一附屬公司廣州菲動軟件科技的正式傳票及訴狀，內容有關違反及串謀侵犯法定及普通法宣傳權的訴訟。

訴狀中，Selena Gomez稱其形象及肖像正由被告(Mutant Box、雲遊及廣州菲動)用於其手機遊戲「Clothes Forever - Styling Game」，而被告未曾就在該遊戲中使用其宣傳權徵詢Selena Gomez。訴狀中進一步指稱，被告未經授權下，將Selena Gomez的形象及肖像，用於與推廣及銷售該遊戲及其品牌，或遊戲活動相關的商業目的，已對Selena Gomez宣傳權的侵犯，並違反加州民法典第3344條及加州普通法。

因此，Selena Gomez作為原告，向被告尋求損害賠償及其他救濟1,000萬美元(約7,800萬港元)，當中包括就名譽損害以及社會地位受損提出的一般損害賠償金額100萬美元，以及就未經授權使用原告形象權的商業價值提出的特別損害賠償金額900萬美元。Selena Gomez亦保留權利尋求懲罰性損害賠償，金額為2,500萬美元(約1.95億港元)。

雲遊表示，該公司當前正就傳票及訴狀內的申訴尋求法律意見，且有意擬將積極抗辯上述的申訴，惟上述法律程序將不會影響集團的正常業務及營運業務。公司將會於適當時間就此事項的任何重大進展另行刊發公告。

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