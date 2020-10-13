佩洛西正式「落閘」！美國無望大選前達成刺激方案

外國媒體報道，美國國會眾議院議長，民主黨佩洛西周二正式拒絕了特朗普關於新一輪經濟刺激方案的最新提議，這表明在11月大選之前，兩黨不太可能就計劃達成協議。

佩洛西在寫給同僚的信中，列舉了民主黨人所認為的白宮1.8萬億美元經濟刺激計劃的缺點。該計劃同樣遭到了美國參議院共和黨人的抵制，後者認為這個計劃過於龐大。

佩洛西表示：「可悲的是特朗普的提議遠遠達不到這場疫情和嚴重衰退的需求」。她還把美國財政部長姆紐欽上週提出的刺激計劃稱為「前進了一步，後退了兩步」

但她表示，她仍對達成協議抱有希望，並似乎為與姆紐欽進行進一步談判敞開了大門。

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