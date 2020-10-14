東方日報B1：全球經濟邁東強西弱　戰「疫」或累美失124萬億

世紀疫情扭轉全球格局！隨着中國最先走出疫情，美國則仍受疫症屢創新高之苦，形勢正轉變為「東強、西弱」，即內地、越南、台灣及其他亞太經濟體今年經濟仍有望維持正增長，反觀歐美難逃大幅衰退的厄運。有金融界殿堂級人物及經濟學家警告，疫情最終將給美國帶來高達124萬億元損失，超出2008年金融海嘯引發大衰退的三倍，且長遠來看，中國在博弈中更佔優勢，並會對美國經濟及美元體系構成威脅。

美國疫情持續，使其經濟受到前所未有的衝擊，美國前財長薩默斯及哈佛大學經濟學家David Cutler預計，若在直接經濟影響的基礎上，加上死亡、健康成本，疫情最終會使美國損失16萬億美元(約124萬億港元)，相當於美國年度國內生產總值(GDP)的九成，更是2001年「九一一」恐襲以來，美國在阿富汗、伊拉克、敍利亞等地戰爭總開支的兩倍以上。他們解釋，疫情總代價約一半為病毒持續蔓延、經濟停擺所引致的GDP損失，另一半來自健康損失，包括過早死亡、精神和長期健康損害。

兩人認為，面對如此巨大的經濟損失，反映美國政府在疫情防控中扮演的角色，需要進行根本性的重新思考，因為目前當局的開支主要花在緊急治療上，而在公眾衞生服務、基礎設施上的支出卻少得多。

事實上，美國在防疫上的缺失，令中美經濟差距拉近！有「鱷王」之稱、全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧直言，中方將在一系列問題上比美國更具優勢。他指出，觀乎目前多項事態發展，形容「時間正站在中國一邊」，更不諱言新的美國政府面臨的困局是「命運站在中國的發展情況這邊，而且中國或會發展得更好。」

他指出，在疫情大流行期間，內地經濟比美國反彈得更快，以及在中國股市上市的熱門公司正吸引資金，同時內地的利率較高，意味經濟處境更佳，央行不必印鈔。達利奧又重申先前的警告，指中美緊張局勢恐進一步演變成武力衝突，通常是經濟戰在先，兵刃相見在後，而且兩國可能會捲入一場「資本戰」，或會拖累美元受重創。他又指出，人民幣現正走向國際化，中國先前一直抑制這方面發展，因這將對美國的世界秩序構成威脅。

誠然，達利奧的「東強、西弱」論調不無道理。最新數據顯示，儘管歐美第三季經濟景氣強勁反彈，但因疫情再度全面升溫，復甦力度後繼無力。反觀亞太區的內地、新西蘭、越南、台灣及南韓能抑制疫情擴散，保住經濟活力，使世界的「東方」防疫奏效帶來的經濟利益不言而喻。滙豐銀行亞洲經濟主管范力民也表示，凡是防疫政策有效的地區，當地民眾都可快速回復正常生活。

不過，亦有經濟學家提出兩大憂慮：一是疫苗若不能盡快面世，亞洲各國的旅遊業仍會持續受重擊；二是到了明年或之後，仍未知亞洲的需求能從哪裏來，一旦全球對產品的需求不再，亞洲製造業將面臨衰退。

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