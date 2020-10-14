歐股收市受壓 空巴跌逾3%
2020年10月14日 00:47
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歐洲股市周二(13日)收市受壓，英國富時100指數收報5,969點，跌31點或0.53%；法國CAC指數收報4,947點，跌31點或0.64%；德國DAX指數收報13,018點，跌119點或0.91%。
羅氏藥廠宣布計劃進行大劑量新冠肺炎病毒抗體測試，還打算向美國食品及藥物管理局申請緊急使用授權。羅氏股價反覆收跌0.5%。
雀巢在對Aimmune Therapeutics的收購要約最新獲4,344萬股Aimmune股份接納，代表Aimmune已發行股份的約84%。雀巢股價大致持平。
空中巴士與代表飛機製造業工人的工會簽署勞資協議，空巴將在法國裁員4,200人，其中圖盧茲總部裁員3,400人，空中巴士股價收跌3.5%。
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