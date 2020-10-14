蘋果公司發布5G iPhone　惟股價跌逾1%

蘋果公司行政總裁庫克在發布會上率先亮相。

美國蘋果公司(Apple Inc.)於香港時間周三(14日)凌晨1時舉行發布會，公布推出多種全新產品，其中包括最新支持5G的iPhone 12系列智能手機等。不過，Apple股價偏軟，報122.29美元，跌1.69%。

蘋果公司行政總裁庫克在發布會上率先亮相，其後宣布全新HomePod Mini正式登場。外型有如球體的HomePod Mini除聲控外，亦提供機頂觸控操作功能。它有白色及太空灰兩種顏色，將於美國時間11月6日開始接受預訂，同月16日正式推出，售價為99美元(約772港元)。

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