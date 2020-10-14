德國央行：銀行業需為更大危機做好應變準備

外媒報道，德國央行表示，隨着企業破產和違約案例的增加，德國金融體系應該為應對壓力上升做好準備，確保信貸繼續流動。

德國央行在周二發布的《金融穩定評估》報告中表示，「真正的經濟危機尚未完全到達德國金融體系，危機持續的時間愈長，企業的償付能力問題在金融體系中將變得更加明顯」，市場估值僅部分反映了經濟基本面。

德國央行預測，到明年第一季度，破產數量將上升35％以上，但相信德國銀行有能力應對。不過，該央行警告稱，鑒於疫情衝擊的嚴重性和史無前例，相關預測仍然有高度不確定性。

德國央行預測經濟產出將逐漸恢復，主要得益於大量的貨幣和財政刺激措施。

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