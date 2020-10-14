美股收市：道指跌157點　Apple挫逾2%

市場傾向預期11月大選前美國不太可能出台新的經濟刺激方案，美國股市周二(13日)受壓。道指收報28,679點，跌157點或0.55%；標指收報3,511點，跌22點或0.63%；納指收報11,863點，跌12點或0.1%。

蘋果公司(Apple Inc.)舉行發布會，公布推出多款全新產品，包括支援5G的iPhone 12系列，以及智能揚聲器HomePod Mini。不過，蘋果公司股價全日跌2.65%，收報121.1美元。

美國企業業績期開鑼，摩根大通第三季純利增加4%至94.43億美元，每股賺2.92美元，遠勝預期的2.23美元。摩通股價收市下跌1.63%。

花旗上季純利倒退34%至32.3億美元，但遠勝預期的92美仙，股價全日挫4.86%。

全球最大基金公司貝萊德第三季經調整後盈利增長27%至14.2億美元，收入增加18%至43.7億美元，兩個數字均勝預期。貝萊德股價收市上漲3.85%。

強生(J&J)股價低開2.33%，至148.3美元，主要其新冠疫苗的臨床測試因參與者有不良反應而叫停。強生股價急跌2.3%。

美國總統大選方面，民調顯示民主黨候選人、前副總統拜登的支持率遙遙領先於現任總統特朗普。摩根大通策略師Mislav Matejka認為，這幫助緩解了市場對於可能出現有爭議的選舉結果的擔憂。

另外，美國銀行每月調查顯示，受訪基金經理認為疫情依然是市場的最大風險，而美國科技股依然是最擠擁的交易，其次是沽空美元及黃金好倉。74%基金經理認為，爭議性的總統大選結果將對第四季市場帶來最大震盪，比率拋離美國民主黨大勝的14%，以及共和黨保住參議院控制權的8%，而61%受訪者預期會大選結果會出現爭議。

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