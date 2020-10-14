【專家點評】王昕媛：深圳十四五規劃有咩利好板塊？

在深圳特區成立40周年之際，前日發布的深圳十四五規劃《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案(2020—2025年)》，力度之大當屬歷年之最。主要聚焦地產、資本市場、醫療、教育及交運等領域。

關於地產領域，主要集中在下放權力，並開放存量閒置用地開發。包括：第一，國務院可以授權的永久基本農田以外的農用地，轉為建設用地審批事項委託深圳市政府批准。第二，支持盤活利用存量工業用地，探索解決規劃調整、土地供應、收益分配、歷史遺留用地問題。第三，探索利用存量建設用地進行開發建設的市場化機制，完善閒置土地使用權收回機制。預計將給地產投資帶來新的局面。

此外，本次的深圳方案中還提出，第一，外國人可以開科技公司並做法人，這個將提升國內科技企業發展水平，抵銷中美關係影響。第二，開展知識產權證券化，強化專利價值評估、專利保護、建設知識產權和科技成果產權交易中心。對此，我們認為，未來可能加快科技企業的分拆上市。第三，潛在區域性國企改革，實施「上市公司 + 戰略」，推動每家直管企業原則上控股1家以上上市公司。對此，我們認為，這塊主要指的是，類似「光大系」、「華潤系」這種模式，未來會發揚光大做大做強，成為體系化的集團公司。那麼，區域性的國企存在了分拆上市的想像空間。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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