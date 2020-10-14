【專家點評】陳錦興：世茂財政穩健　淨負債率低

恒指看來已完成調整，低估值股份再受注意。世茂房地產近期公布，獲紅杉資本中國基金和騰訊投資旗下物管公司世茂服務，分別投資1.3億及1.14億美元。另外，6月29日，世茂服務控股有限公司向港交所遞交招股書。至本周，世茂服務以通過上市聆訊，短期內開始招股，料可帶動母公司股價向好。

此外，世茂財政穩健，淨負債率低於行業平均水平，淨負債率為57.8%。公司管理層亦有信心達成全年3,000億元人民幣的銷售目標，預期下半年度各月份的銷售有可能創新高。

除了分拆物管業務，旗下酒店業務也可能於兩年內分拆上市，進一步釋放價值，屆時有機會派發特別股息。現時，世茂集團估值水平吸引，市盈率約9倍，股息率逾4.5厘，加上其提早布局大灣區的土儲亦在盈利安全邊際上多了一重保障。建議31港元吸納，上方阻力36元，止蝕為28.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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