【專家點評】陳樂怡：友邦將受惠深港融合

內地提出深圳資本市場建設上「先行先試」，推進創業板改革，試點創新企業境內發行股票或存托憑證，成立金融科技創新平台，推動數字人民幣的研發應用。內地十一長假復市後，外資經滬深股通流入A股有所提升，連續兩個交易日淨流入過百億元。人民幣中期升值趨勢有利人民幣金融資產重估，資本市場改革加快，加上市場憧憬十四五規劃，A股短期表現料較佳。

展望港股後市，市場憧憬國家領導人南巡後，將會有利好大灣區經濟政策出台，同時深圳改革方案推動更高水平深港合作，提振中港股市氣氛。加上，十一長假期的消費數據持續改善，加強中國經濟復甦的信心，中資股料會受惠，恒指或可挑戰25,000點阻力位。

另一方面，據乘聯會數據顯示，9月新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛，按年增長99.6%，較8月的43.7%按年增長進一步加快。展望未來，除了10月有望承接9月底車展的熱潮之外，國務院近期召開常務會議，通過新能源汽車產業發展規劃，預期將有後續配套出臺。事實上，為了減低中國碳排放，預期十四五規劃將會涵蓋對新能源汽車的支持。

此外，新管理層將利用科技、數碼化業務及分析工具，加快業務發展。另一方面，中央計劃將深圳建成與國際金融接軌的大城市，預計深港融合將加速，有利友邦進一步開拓中國市場。向上阻力為88港元，止蝕價為74港元。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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