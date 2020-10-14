【市前重點睇】道指跌157點　金價回軟

●美匯指數升至93.53，離岸人民幣(CNH)高見6.7362，港匯觸發7.75，美元兌日圓處105.46，歐元跌至1.1743，英鎊弱見1.2935。金價跌至1,891美元。布油見42.45美元，紐油報40.16美元。道指期貨上升。

●港元持續強勢，於紐約交易時段尾市，港匯再觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出46.03億港元，全日累計沽出108.81億港元，令銀行體系結餘在10月15日增至3,045.67億港元。

●國際貨幣基金組織(IMF)：美股與經濟脫節最顯著，急劇調整可能性上升。

●難加息！美國9月通脹0.2%，符預期。

●美國10年期國債孳息率跌4.65點子，報0.7272厘。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報24,765點，升115點。

●蘋果公司(Apple Inc.)於美國時間周二(13日)舉行發布會推出5G iPhone，惟股價周二受壓，全日跌2.65%，收報121.1美元。

●紐約11月期油收報每桶40.2美元，升0.77美元或1.95%；布蘭特12月期油收報每桶42.45美元，升0.73美元或1.75%。

●紐約12月期金收報每安士1,894.6美元，跌34.3美元或1.8%，結束連續3日升勢。

●捱埋明年！德財長：經濟有望2022年初恢復至疫前水平。

●印尼維持基準利率4厘不變，續採量寬政策撐經濟。

●中國人民銀行擬設非銀行支付機構行業保障基金，以化解和處置行業風險。

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