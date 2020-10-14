C.朗確診新冠肺炎　祖雲達斯股價曾挫7%

葡萄牙足總證實，球星C.朗拿度確診新冠肺炎。其效力的意大利甲組班霸球會祖雲達斯股價隨即插水，周二(13日)一度挫7%，收市跌幅收窄至2.2%，報0.76歐元，返回4月初水平。

由於祖雲達斯即將迎接最新一輪的意甲及歐聯賽事，市場擔心C.朗一旦需要連場避戰，將會影響球隊今季成績。

市值達11億歐元的祖雲達斯今年9月公布的年度業績顯示，2020年錄得7,140萬歐元虧損，較去年增加了3,150萬歐元，主要由於球會營收減少6,280萬歐元。球會預計，直至2022年都會繼續虧損，要至2023年才可能產生1,800萬歐元的利潤。

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