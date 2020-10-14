【股民熱話】最值博中資股板塊唔係科技股　而係…

身處第四季，又係股民諗計搵錢好過年的時候。環顧中資股，筆者認為，呢一刻最值博的，並唔係科技股。

點解？皆因就連今年的重頭戲--螞蟻集團都即將上市了。以過往經驗，科技板塊估值好可能已到達一個階段性的高位，中短線持倉可考慮逢高食胡鎖定利潤。

咁到底筆者所講的值博板塊，係咩？答案係：內銀股。之所以有呢個想法，基於三個理由。

首先，人民幣匯率現水平穩定，表現勝預期，在看淡美元走勢之下，人民幣以至人民幣資產，未來都會成為「吸金地」，內銀股正是其中一個投資選擇。

第二，歐洲愈來愈多國家加入負利率行列，美國的疫情如斯，聯儲局被迫走負利率路線的可能性還是不能完全排除。相比之下，人民幣利率仍較可觀，內銀股的高息特質，還是足以叫不介意持有人民幣資產的投資者心動。

第三，政策消息方面，近日傳來為應對持續下滑的資本充足率及壞帳高企風險，據悉中國金融監管部門將放寬對大型銀行第三季利潤負增長相關要求。事實上，內房企業這個年關不容易過，政策要設法維持內房板塊穩定，得靠金融機構鬆手，但若然政策一方面要內銀加大「讓利」谷經濟，另一方面又要承擔更多企業債務風險，內銀板塊有咩依郁危機並不亞於內房泡沫爆煲。所以，挨年近晚，傳來當局向大型銀行「鬆手」，並不足奇，短期料可為內銀板塊帶來支持。

但當然，內銀股仍面對一定的行業風險，例如來自美國制裁的威脅；美國大選後的對華政策不明朗；美元走勢變化對人民幣的影響；內地市場內部需求復甦步伐能否保持等等。不過，有一點可以肯定，就係四大國有銀行有國家支持，應對經濟不景的表現至今未令人失望。投資者可以平衡各項因素，畢竟如今資金少睇指數表現，只是游走於不同板塊玩對對碰圖利，不妨留意季內流入銀行板塊的資金流變化，話唔定會見到輸家食尾胡！

東網產經專欄作者 帥哥

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