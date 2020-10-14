中國恒大配售股份兼發行公司債集資

是次配股每股作價為16.5港元，較上日收市價19.34港元折讓約14.68%。大股東許家印及其配偶的持股量將由77.78%攤薄至76.26%。

此外，中國恒大旗下恒大地產在深交所公布，根據詢價結果，2020年面向專業投資者公開發行規模不多於21億元人民幣的公司債券(第二期)「20恒大05」最終票面利率確定為5.8%，接近低位定價，與9月份發行的40億元人民幣債券「20恒大04」利率持平，兩批債券合共集資61億元人民幣。

該股早段一度挫18.92%，低見15.68港元；最新報16.32港元，跌15.61%，成交金額逾50億港元。

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